Шість мам новонароджених отримали подарунки на День міста

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків подарував шістьом жінкам, які народили діток на День міста, по 3 тис. грн. Мер вручив мамам сертифікати у пологовому будинку.

Як у понеділок, 9 травня, повідомили в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі, мер міста Руслан Марцінків нагородив подарунковими сертифікатами на суму 3 тис. грн.

«До Дня міста Івано-Франківськ міський голова нагородив подарунковими сертифікати у сумі 3000 грн тих жінок, які народили діток на день міста. Руслан Марцинків побажав усім мирного неба, спокійної України і подякував жінкам, за те що вони є, підкреслив великий подвиг жінки народжувати українців», – йдеться у повідомленні прес-служби пологового будинку.

Нагадаємо, у суботу, 7 травня, Івано-Франківськ відзначав 360-річчя із дня заснування міста. Усі святкові заходи, заплановані на вихідні, були скасовані через загрозу ракетних ударів по західних областях України.