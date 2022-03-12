За період воєнного стану це друга дитина, яку підкинули у «Вікно життя»

У Тернополі у «вікно життя» при міській лікарні №2 сьогодні, 12 березня, підкинули новонародженого хлопчика. За період воєнного стану це вже друга дитина, яку принесли у «вікно життя» при пологовому відділенні. Про новонародженого хлопчика, від якого відмовилися батьки, повідомило тернопільське телебачення «Тернопіль1».

Хлопчика вже обстежили лікарі. За попередніми висновками, дитина народилася 2-3 дні тому, вона здорова і доглянута. Наразі невідомо, хто саме підкинув дитину, але до кримінальної відповідальності цю людину не притягуватимуть, повідомили в поліції.

За повідомленням тернопільських лікарів, це вже друга дитина, яку підкинули у «вікно життя». Про вік, стать та здоров'я першого немовляти наразі нічого невідомо. Дітей триматимуть кілька днів у пологовому відділенні, а пізніше переведуть в Тернопільської обласну дитячу лікарню. Через кілька тижнів їх передадуть в місцевий «Будинок малюка», а потім бажаючі пари зможуть всиновити дітей. Також за цей час забрати їх можуть і справжні батьки.

«Вікно життя» у Тернополі функціонує цілодобово з 2010 року. За цей час в спеціальний бокс підкинули вже 10 новонароджених дітей.

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