Наразі діти перебувають у польському місті Кшедліна Мала

З Волинського обласного будинку дитини евакуювали 19 вихованців. Наразі діти перебувають у польському місті Кшедліна Мала, що неподалік Вроцлава.

Про евакуацію дітей з Волинського обласного будинку дитини до Польщі повідомив голова облради Григорій Недопад у п'ятницю, 11 березня. За його словами, їх перевезли у спеціалізований будинок дитини у місті Кшедліна Мала, що у передмісті Вроцлава. Установою опікуються місцеві монахині.

«Таке рішення прийнято, аби полегшити життя малюків, які не мають батьківської опіки, і для яких надмірним випробуванням стала необхідність евакуації до укриття через повітряні тривоги. Працівниці дитячого будинку поїхали разом із малюками, щоб опікуватися ними і надалі. Наших діток у Польщі зустріли надзвичайно тепло, створили чудові умови для перебування дітей і опікунів, надали безкоштовне проживання і харчування», – йдеться у повідомленні.

Загалом евакуювали 19 дітей, разом з ними поїхали четверо медсестер та лікар. Вони організували подобове чергування, аби забезпечити комфортні умови для підопічних. «Вкотре приємно вразило приязне ставлення польської громади до українців. Дружба між нашими націями міцніє, а кордони стираються. Діток забезпечили новим одягом, засобами гігієни і всім необхідним. Наразі вони мають увагу, тепло і турботу, усі здорові й веселі. час всі дітки здорові і веселі. Після перемоги діти повернуться додому», – зазначив Григорій Недопад.

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