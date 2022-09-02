Лікарі Львівського обласного перинатального центру виходили немовля, що народилося на 29 тижні вагітності і важило всього 660 г. Дівчинка понад 90 днів провела у Центрі і напередодні 1 вересня її виписали додому. Вага дитини при виписці – 2350 г.

«Її мама 33 доби знаходилася у відділенні патології вагітності. Пологи у 29 тижнів. Важка преекламсія. Дівчинка народилася 1 червня, у День захисту дітей», – повідомили у Центрі.

Дівчинка, яку назвали Соломією, 14 днів провела у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених та 77 діб – у відділенні дугого етапу виходжування новонароджених та недоношених дітей. Напередодні 1 вересня Соломійку з вагою 2350 г виписалася з мамою додому.

Дівчинка за рекомендацією лікарів буде відвідувати відділення медичної реабілітації. Педіатри, знаючи анамнез дитини, складуть індивідуальну схему реабілітації, вакцинації та догляду.

Це не перша дитина з критично малою вагою, яку виходили лікарі Перинатального центру. Недавно додому виписали ще одну дитину, що важила при народженні 640 г.

Загалом львівські лікарі мають неабиякий досвід виходжування «поспішайок», які народилися з критично малою вагою. Найменша дитина, яку вдалося їм виходити, важила всього 480 г. Нині цій манюні вже 4 роки.