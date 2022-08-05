Після 92 днів у перинатальному центрі дівчинку виписали додому з вагою 2480 г

Лікарі Львівського обласного перинатального центру виходили немовля, що важило всього 640 г і на зріст було, як кулькова ручка. Дівчинка народилася на 24 тижні вагітності, з 3/4 балами за шкалою Апгар. У пернатальному центрі дитина провела 92 дні.

«43 дні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. далі другий етап - 49 днів. З 77 доби донечка була на спільному перебуванні з мамою», – сказано у повідомленні Львівського обласного перинатального центру.

Завдяки консультантам Центру було налагоджене грудне вигодовування і дитину виписали додому з вагою 2480 г.

До слова, 5 серпня у Львові відкрили перший у Західній Україні банк грудного молока, який допоможе «поспішайкам» отримувати повноцінне харчування і швидше одужувати