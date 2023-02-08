43-річна мешканка Сарн народила здорову доношену доньку

У Рівненському перинатальному центрі 43-річна жінка народила 18-ту дитину. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва, породілля 1979 року народження, мешкає у Сарнах. Пологи відбувались оперативним шляхом. Відомо, що з новонародженою дівчинкою все добре, дитина народилась доношеною.

Як повідомили на сторінці Рівненського обласного перинатального центру, пологи відбулись у вівторок, 7 лютого. Жінка народила дівчинку, вагою 3,3 кг та ростом 55 см. Це вже 18-та дитина в родині. Наразі в сім'ї виховують 12 хлопчиків та шістьох дівчаток. Найстаршій доньці – 24 роки.

Старша донька разом із новонародженою сестричкою, яка народилась 7 лютого

«Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє. Вітаємо і радіємо з родиною», – зазначають в перинатальному центрі.

Додамо, що такі випадки на Рівненщині непоодинокі, причому, 18 дітей для родини – це не рекорд. До прикладу, в квітні 2021 року 45-річна мешканка села Глинне народила 19-ту дитину.