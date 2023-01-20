Маленьку красуню батьки назвали Соломією

У четвер, 19 січня, у бомбосховищі Третього медичного об’єднання Львова під час повітряної тривоги народилася здорова дівчинка, яку батьки назвали Соломією. Мама дівчинки Валерія зізналася, що почувалася безпечно, бо поруч з нею були кваліфіковані фахівці.

«Такі реалії сьогодення: діти народжуються в бомбосховищах. Знайомтеся, на світлині – Валерія Чечін. Під час повітряної тривоги, близько дванадцятої години, вона народила донечку Соломію в бомбосховищі третього територіального медичного об’єднання», – повідомили в медоб’єднанні.

Мама дівчинки каже, що нічого не боялася, почувалася безпечно, бо знала, що перебуває під наглядом фахівців.

Дівчинка народилася з вагою 2кг 800 г і зростом - 51 см.

«Усе пройшло дуже швидко. Дуже дякую своєму лікарю, завідувачу акушерським відділенням із операційним блоком Данкову Олегу Веніаміновичу та всьому персоналу, який був поряд», – повідомила Валерія.

До слова, за час війни у міських пологових Львова (пологовому будинку №1, пологовому відділенні 3-ї лікарні та пологовому відділенні лікарні святого Миколая), повідомили у прес-службі ЛМР, народилося понад три тисячі немовлят.