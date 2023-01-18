Удома на маму чекають п'ятеро дітей

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 41-річну породіллю, у якої після народження п’ятої дитини розірвалася яєчникова артерія. Жінка втратила два літра крові.

У лікарні кажуть, що це унікальний випадок. В українських наукових джерелах інформація про таке розташування аневризми відсутня, а у англомовних описано лише 22 випадки.

Вони врятували п'ятьом дітям маму

Львів'янка Тетяна народила сина Михайла в одному з пологових будинків Львова. На третю добу після пологів жінка раптово відчула нестерпний біль в животі та покликала на допомогу.

«Швидка» доправила жінку до лікарні св. Пантелеймона. Під час обстеження на комп’ютерній томографії (КТ) лікарі побачили, що у породіллі розірвалася аневризма яєчникової артерії, що призвело до сильної кровотечі.

Жінка втратила 2 л крові, яка зібралася в заочеревинному просторі між хребтом та внутрішніми органами, утворивши гігантську гематому. Це, кажуть лікарі, і врятувало жінці життя. Адже дало час довезти її до лікарні. Та під тиском гематоми оболонки заочеревного простору будь-якої миті могли розірватися, що могло призвести до раптової зупинки серця.

Жінку терміново взяли в операційну. Хірургічне втручання тривало дві години. Лікарям вдалося зупинити кровотечу. Разом з аневризмою довелося видалити і лівий яєчник.

У реанімації Тетяна провела чотири дні, а тоді її перевели у палату Центру хірургії. За тиждень жінка поїхала додому, де на неї чекав новонароджений син і вся родина.