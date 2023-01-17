Спільно з львівськими кардіохірургами операцію TAVI проводили інтервенційні кардіологи з Польщі та Італії

Кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні замінили 71-річному мешканцю Львівщини аортальний клапан без розрізу грудної клітки і зупинки серця. Чоловіка у кардіохірургічне відділення привели рідні, підтримуючи під руки. За кілька днів пацієнт пішов додому сам, без сторонньої допомоги.

Як повідомив ZAXID.NET кардіохірург Дмитро Бешлей, пацієнт Петро К. скаржився на виражену задишку навіть при мінімальних фізичних навантаженнях. Йому постійно бракувало повітря, він не міг самостійно ходити через слабкість в ногах. Після обстежень чоловікові поставили діагноз – дегенеративний кальциноз аортального клапана важкого ступеня. Іншими словами, його власний аортальний клапан вже не виконував своєї функції. Єдиний вихід – замінити недієвий аортальний клапан протезом.

Операція з заміни аортального клапана без розрізу грудини тривала близько 2 годин

Є два способи заміни аортального клапана. Перший – класична операція, коли під загальним знечуленням (наркозом) розкривають грудну клітку, підключають апарат штучного кровообігу і проводять протезування. Це операція «на відкритому серці». Таке втручання триває 3-5 годин, після цього пацієнт перебуває декілька днів у реанімаційному відділенні і ще 10 -14 днів у лікарні. Згодом ще декілька місяців триває реабілітаційний період відновлення вдома.

Другий – заміна (протезування) клапана серця без розрізу грудної клітки, без підключення апарату штучного кровообігу. Таке оперативне втручання називається транскатетерна імплантація аортального клапана – TAVI, коли доступ до серця здійснюють через судини нижньої кінцівки. Таких оперативних втручань зі заміни (протезування) клапанів серця доволі часто потребують люди старшого віку, ті, хто має супутні захворювання і класичні «відкриті» операції є для них надто травматичними і дуже ризикованими. Вони можуть їх не витримати.

Тож кардіохірурги обласної лікарні почали оперувати таких пацієнтів за методикою TAVI. Вперше у Львові таку операція зробили у жовтні 2020 року саме кардіохірурги обласної лікарні. Тепер їх проводять і в інших медзакладах Львова.

TAVI проводиться без розрізу грудної клітки, зупинки серця, при загальній анестезії. Імплантація клапана проводиться під контролем ангіографа та через стравохідну ЕХО.

«Під час такої операції власний аортальний клапан пацієнта залишається на місці. До серця протез доставляють через стегнову артерію. У паховій ділянці роблять невеликій розріз (2 см). Коли протез (у складеному вигляді) потрапляє до місця призначення, тобто до аортального клапана, він розширюється до робочого об’єму і починає виконувати ті функції, які вже не міг виконувати власний клапан пацієнта», – каже Дмитро Бешлей.

За словами лікаря, такі операції проводять під контролем Х-променів (рентгенівських променів), без зупинки серця і штучного кровообігу. Операція триває близько 2 годин і через декілька днів пацієнт з лікарні їде додому.

«Ми прооперували чоловіка 10 січня, а у понеділок, 15 січня, він поїхав додому. Пацієнт готовий був до виписки вже 13 січня, але ми хотіли за ним поспостерігати, тож залишили ще на два дні», – каже Дмитро Бешлей.

До операційної бригади, які оперували пацієнта, увійшли кардіохірурги Дмитро Бешлей і Софія Вишинська (Львів), інтервенційні кардіологи Роман Войдила (Польща), Роберто Нерла (Італія) та анестезіолог Ярослав Кондрацький (Львів).Колег з-за кордону спеціально запросили до Львова.

У кардіохірургічному відділенні обласної лікарні методом TAVI прооперували вже п’ятьох пацієнтів. Усі вони – люди похилого віку, з супутніми захворюваннями, для яких проведення класичної операції з розкриттям грудної клітки було дуже ризиковане.

В Україні такі операції проводять у клініках столиці та деяких інших міст, але лише декілька десятків на рік. Українські лікарі уміють проводити такі оперативні втручання, але справа у тім, що оперативне втручання за методикою TAVI є значно дорожче, ніж класичне протезування. Якщо клапан та витратні матеріали для класичної операції коштують кілька десятків тисяч гривень, то при операції TAVI – кілька десятків тисяч доларів (близько 20 тисяч доларів), тож без підтримки держави такі операції в Україні є лімітованими.

У 2023 році, як повідомили лікарі, вперше в Україні розпочалися замовлення протезів клапанів серця для операцій TAVI за кошти держбюджету. Через війну їх закуповують небагато. На Львівщину має надійти 10 таких протезів. Досі їх закуповували за гроші місцевих громад або за власні кошти пацієнтів.