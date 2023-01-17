Після операції до чоловіка майже відразу повернувся зір

Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона видалили 55 -річному мешканцю Львівщини 5 см пухлину мозку через ніс. Оперативне втручання тривало лише годину і на третій день чоловік з лікарні поїхав додому.

Мешканець Дрогобицького району Львівщини Андрій Марек майже 10 років жив з пухлиною мозку і сподіваввся, що вона врешті-решт зникне сама. До лікарів прийшов лише тоді, коли майже повністю втратив зір, повідомили в лікарні.

Андрій Марек (другий зліва) зі своїми рятівниками, нейрохірургами Романом Ільчишиним, Дмитром Щибовиком і Ярославом Діжаком

Дев’ять років тому йому поставили діагноз: аденома гіпофізу – доброякісна пухлина основної залози внутрішньої секреції, що виробляє гормони, які регулюють діяльність інших залоз організму. Але тоді чоловік відмовився від операції і лікувався медикаментозно: проходив гормонотерапію і вірив, що одного дня утвір зникне. Та дива, на жаль не сталося. Декілька місяців тому стан чоловіка різко погіршився, всього за місяць він практично повністю втратив зір, у нього погіршилася пам'ять, було постійне відчуття нудоти.

«За результатом МРТ нейрохірурги виявили велику пухлину розміром 5 см, що перетискала нерви, у тому числі, зорового перехрестя. Тому лікарі вирішили провести ендоскопічне транссфеноїдальне видалення пухлини – через ніс за допомогою ендоскопа», – кажуть у лікарні.

До складу операційної бригади увійшли нейрохірурги Ярослав Діжак, Роман Ільчишин та Дмитро Щибовик.

Складність операції, за словами лікарів, полягала в анатомічних особливостях розташування залози. З обох боків від пухлини розміщені внутрішні сонні артерії, а зверху до неї щільно прилягають зорові нерви. Та обраний метод хірургічного лікування дає високий візуальний контроль і є менш травматичним для пацієнта в порівнянні з відкритою операцією.

Операція тривала всього годину. І вже за декілька годин чоловік відчув суттєве поліпшення самопочуття та повернення зору. На третій день після операції чоловік поїхав додому.