Володарка титулу «Місіс Незалежність Всесвіт» Наталя Антонів

42-річна львів’янка Наталя Антонів виборола титул «Місіс Незалежність Всесвіт» на одному з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси «MRS Universe 2021». Конкурс завершився 1 липня в Сеулі.

«Цей титул – символ вродливої, незалежної, успішної жінки. Але також символ безмежної підтримки України на міжнародній арені. І справді, Наталя Антонів заслужила його, як ніхто, всіляко популяризуючи Україну, привертаючи увагу до повномасштабної війни з Росією і ролі жінок у ній», – повідомили на офіційній сторінці українського відбору конкурсу у Facebook.

Зазначається, що доповідь Наталі Антонів на «Mrs Universe 2021» була присвячена війні в Україні та викликам, які постають зараз перед українськими жінками, їй одній весь зал аплодував стоячи.

42-річна львів’янка Наталя Антонів раніше здобула титул «Місіс Львів-2021». Жінка є мамою 19-річного сина, займається банківською справою і має досвід роботи з власним бізнесом.

Один з найпрестижніших конкурсів краси у світі «Місіс Всесвіт» відбувається щороку, в ньому беруть участь близько 80 учасниць з різних країн. Цьогоріч титул «Місіс Всесвіт» здобула представниця Грузії.