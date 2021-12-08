«Miss Lviv Plus Size» стала 27-річна Богуслава Якушевська з Рівного, а титул «Mrs Lviv Plus Size» отримала 36-річна Олена Сірант зі Львова

У Львові вперше провели конкурс краси серед жінок з пишними формами «Miss & Mrs Lviv Plus Size 2021». За перемогу у конкурсі змагалися 12 учасниць з різних міст західної України, а головні титули дістались 27-річній мешканці Рівного та 36-річний львівській бізнес-вумен.

Як повідомили ZAXID.NET організатори конкурсу краси, фінал конкурсу «Miss & Mrs Lviv Plus Size 2021» відбувся у клубі «Одеон» у п'ятницю, 2 грудня. Загалом у конкурсі взяли участь 12 жінок з кількох міст західної України. Наймолодшій учасниці 21 рік, найстаршій – 63 роки.

Титул «Miss Lviv Plus Size 2021» отримала 27-річна Богуслава Якушевська, дизайнерка жіночого одягу з Рівного. А титул «Mrs Lviv Plus Size 2021» отримала 36-річна львівська бізнес-вумен, засновниця клінінгової компанії Олена Сірант.

У конкурсі краси взяли участь 12 жінок з пишними формами

Під час конкурсу учасниці дефілювали у дизайнерському вбранні популярних українських брендів. У програмі конкурсу був традиційний вихід у купальниках та дефіле у вечірніх сукнях. Кожна учасниця цього конкурсу отримала вишукану корону ручної роботи та титул, а переможниці будуть представляти Львів на національному конкурсі у Києві.

Генеральною директоркою національного конкурсу «Miss & Mrs Lviv Plus Size 2021» є топ модель plus size Тетяна Котьолкіна. Саме вона започаткувала такий конкурс краси. А у Львові регіональною директоркою та організаторкою конкурсу є модель Наталія Гораль.