Олена Мороз перемогла на світовому конкурсі краси, що проходив у Болгарії

Львів’янка Олена Мороз перемогла на світовому конкурсі краси Woman of the Universe-2021, що проходив у столиці Болгарії – Софії. Раніше 42-річна львів’янка здобула титул «Жінка Всесвіту-України 2021».

«Окремого визнання заслуговує проект Олени Мороз, який покликаний рятувати життя: йдеться про національну ініціативу «Ділюся дорогою», у рамках якої Олена пропагує безпечне та відповідальне кермування, аби люди, які обирають альтернативні види транспорту (велосипед, скутер, моноколесо) були захищеними і не боялися за свої життя», – повідомили на сторінці конкурсу Woman Eastern Europe/Ukraine-Universe.

Раніше 42-річна львів’янка здобула титул «Жінка Всесвіту-України 2021»

42-річна Олена Мороз має чотири вищі освіти, понад 17 років вона присвятила розвитку медицини, зокрема створила медичний центр «Інтерсоно», що допомагав подружнім парам, які мали проблеми з зачаттям чи народженням дітей. Львів’янка виховує двох дітей.

Переможниця Woman of the Universe-2021 захоплюється спортом, зокрема Олена Мороз фінішувала у трьох тріатлонах. Також львів’янка любить подорожувати та колекціонує брелки з різних країн – у її колекції є уже понад 80 екземплярів.