Місцеві мешканці спільно з командами спеціалістів зі Львова і Києва вилучили органи для пересадки

48-річний мешканець Тернопільщини став посмертним донором органів для трьох важкохворих пацієнтів і подарував їм шанс жити далі. Пересадку серця провели у Києві, а пересадку нирок – у Львові, повідомили у Теребовлянській міській лікарні.

У 48-річного пацієнта діагностували інсульт, і лікарям не вдалося його врятувати. Після того, як лікарі констатували смерть мозку, родичі дали згоду на вилучення органів для трансплантації, щоб подарувати життя іншим. Місцеві лікарі спільно з командами з Інституту серця та Першого ТМО Львова вилучили серце та нирки.

Серце передали до Києва, нирки - до Львова

Серце передали до Києва, в Інститут серця МОЗ України для трансплантації пацієнту, який перебував у критичному стані. Завдяки пересадженому органу пацієнт отримав шанс на нове життя. Нирки передали в Перше медичне об’єднання Львова, де їх успішно трансплантували двом пацієнтам.

Усі операції з пересадки органів завершилися успішно, зараз реципієнти відновлюються після трансплантації. Медики висловлюють вдячність родичам донора, які попри біль втрати, подарували шанс жити далі трьом важкохворим людям.