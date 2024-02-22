Євгеній після операції повернувся до буденних справ і далі волонтерить

Хірурги львівської лікарні св. Луки видалили 49-річному львів’янину пухлину розміром 24х13 см, як м’яч для регбі. Вона проросла у верхній третині стегна поміж м’язами, судинами, нервами та сухожиллями у ділянці від паху і донизу, здавлювала судинно-нервовий пучок і погіршував кровотік в артеріях ноги. Була загроза ампутації кінцівки.

Пацієнт майже 30 років жив із новоутвором у стегні. Та коли пухлина почала здавлювати нерви й прилеглі судини, звернувся по допомогу до спеціалістою до медиків.

Ліпому (доброякісне утворення, яке розвивається з клітин жирової тканини) у Євгенія Плеханова виявили, коли йому було 20. Утвір ще тоді обріс навколишні тканини верхньої внутрішньої третини стегна - м’язи, нерви й судини. Видалити його повністю – означало б провести ризиковане для пацієнта втручання. Він міг втратити чутливість усієї ноги. Тому тоді медики однієї з міських лікарень видалили лише частину ліпоми і попередили юнака: пухлина може і надалі рости, повідомили у лікарні.

Євгеній зі своїми рятівниками:завідувачем відділення інтервенційної радіології Олександром Голубом, заступницею медичного директора з анестезіологічної роботи Тетяною Приходько і хірургом Станіславом Хомином

Останні 15 років Євгеній жив в Італії, де працював водієм. Він бачив, що пухлина з роками збільшувалася, але через малоактивний спосіб життя особливо його не турбувала.

До України чоловік повернувся з початком повномасштабної війни: волонтерив – доправляв гуманітарну допомогу постраждалим від війни у пункти гуманітарної підтримки та у шпиталі. Постійно перебував в русі. Через регулярні навантаження на ноги біль у верхній частині стегна посилювався і віддавав у пах, нога почала затерпати. Тоді Євгеній звернувся за допомогою до спеціалістів.

У лікарні пацієнтові зробили МРТ і з’ясували, що ліпома від часу першого оперативного втручання збільшилась майже втричі – до розміру 24х13 см. Вона проросла у верхній третині стегна поміж м’язами, судинами, нервами та сухожиллями у ділянці від паху і донизу. Утвір здавлював судинно-нервовий пучок і погіршував кровотік в артеріях ноги.

«Щоб не допустити часткової чи навіть повної зупинки кровоплину в кінцівці, а це загрожувало би ампутацією, ми виконали складне втручання, яке вимагає високої точності і відпрацьованих навичок: відділили частини пухлини від нервів і артерій, а потім видалили її повністю без ускладнень для пацієнта», – каже судинний хірург, завідувач відділення інтервенційної радіології Олександр Голуб.

Наступного дня після операції Євгеній почав ходити. Невдовзі він повернувся до буденних справ. Нині, як і раніше, продовжує волонтерити.