Жировик може з'явитися у будь-якому місці. І якщо він росте, то може суттєво ускладнити життя людини

Коли людина намацує чи візуально виявляє на тілі одну чи кілька ґуль, відразу виникає паніка, думки лише про найгірше – онкологію. Буває, що ці ґулі ще й болять, збільшуються у розмірах, викликають дискомфорт, заважають рухам. Утім, не все так плачевно. Це можуть бути так звані жировики, мовою медиків – ліпоми, які не несуть смертельної небезпеки, але можуть суттєво погіршити життя людини.

«При виявленні під шкірою будь-яких ґуль раджу не панікувати, не писати заповіт, але й не відкладати візит до лікаря, бо треба найперше з’ясувати, що це за новоутвір: ліпома чи лімфатичний вузол, прояв запалення чи якесь інше новоутворення. І вже діяти відповідно до діагнозу», – каже хірург вищої категорії Львівської обласної клінічної лікарні Юрій Міхель.

Що таке ліпома?

Ліпоми (жировики) – це пухлини жирової тканини, здебільшого доброякісні. Утворюються, як правило, під шкірою, в жирових тканинах, хоча є і внутрішні. Вони можуть бути різних розмірів: як квасоля, горіх, а можуть виростати до розміру кулака і більші. Найчастіше з’яються на шиї, передпліччі, руках, ногах, животі. Якщо раніше їх виявляли, як правило, у людей після 40 років, то зараз ліпоми нерідко діагностують і у 30-річних. Вони бувають одиночні й множинні. Причини їх виниканення різні, але основна – порушення ліпідного обміну.

«Порушення жирового обміну призводить до закупорки жирових або потових протоків. Закупорка провокує зліпання жирових тканин і вони не можуть розсмоктатися. Поштовхом для утворення ліпом може бути й неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, порушення гормональних реакцій. Якщо у родичів були жировики, то є висока ймовірність того, що вони будуть і у дітей», – каже Юрій Міхаль.

Хірург Львівської обласної клінічної лікарні Юрій Міхель

До факторів, які провокують утворення ліпом, також відносять ожиріння, цукровий діабет, високий рівень холестерину в крові, захворювання печінки та деякі інші патології.

Жировики бувають різні: можуть бути невеликих розмірів і не рости, створюючи лише косметичний дефект, а можуть викликати біль, розростатися і перетискати судини, нервові закінчення, створювати певні незручності: важко повернути шию, застібнути комір сорочки, одягнути пояс тощо.

Чи можна позбутися ліпом за допомогою медикаментів?

За словами лікаря, до нього часто звертаються пацієнти з ліпомами, котрі, здається, перепробували усі народні методи лікування: використовували різні мазі, трави, випалювали, вводити щось у середину жировика тощо, але лише згаяли час, бо добитися бажаного ефекту не вдалося.

«Не раджу займатися самолікуванням. При виявленні будь-яких пухлин, великих чи малих, слід відразу звернутися до спеціаліста, а він вже вирішить: видаляти їх чи спостерігати за ними. Якщо жировик болить, збільшується у розмірах, обмежує функцію при рухах, його треба видаляти. Коли ліпоми невеликі, не ростуть, не заважають, то можна за ними спостерігати. При виборі способу лікування ми часто скеровуємо пацієнтів на УЗД чи комп’ютерну томографію, щоб знати, чи жировик не вростає в інші тканини, чи не перетискає судини, нервові закінчення», – каже хірург.

Чи можуть жировики перероджуватися у злоякісні пухлини?

За словами Юрія Міхеля, можуть, але таких випадків небагато. Як правило, це відбувається після капсуляції ліпом. В них утворюються капсули, що створюють перешкоду для проникнення захисних антитіл і тоді виникають умови для переродження. Ніхто не може заздалегідь сказати, переродиться ліпома у злоякісну пухлину чи ні. Тож якщо є покази для оперативного втручання, жировик треба видалити.

За кордоном операції з видалення ліпом проводять виключно під загальним наркозом. У нас жировики видаляють і під загальним, і під місцевим знечуленням. Усе залежить від розміру ліпоми, де вона розташована, чи є проростання вглиб, психологічного стану людини. Це хірургія одного дня. Після операції пацієнт цього ж дня іде додому, він не потребує госпіталізації.

Куди звертатися, якщо виявили на тілі гулю?

Спершу слід піти до сімейного лікаря, а він вже скерує до відповідного спеціаліста. Юрій Міхель не радить відкладати візит, бо страх проблему не вирішить. Інколи на вулиці можна зустріти людей, які ходять з ліпомами на шиї розміром з кулак і більше. Хірургу доводилося оперувати чоловіка, у якого під рукою була ліпома, розміром, як м’ яч, і він жив з нею багато років. Будь-яка гуля, велика чи мала, це привід звернутися до лікаря, аби з’ясувати причину її виникнення і вибрати спосіб, як її позбутися.