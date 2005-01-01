57 українських посадовців задекларували біткоїни

За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни. Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Найбільша кількість власників криптовалюти працює в Одеській обласній раді, на другому місці – Верховна Рада України.

Найбільше власників електронної валюти мешкає на Одещині

«Наразі Bitcoin не має визначеного правового статусу в Україні та будь-якого нормативно-правового регулювання. Відтак, відповідно до букви закону, у декларанта відсутній обов’язок декларувати біткоїни. Відповідно до духу закону, поки біткоїн не визнано - грошима, він має усі ознаки нематеріального активу, який повинен зазначатись в розділі 8 (Нематеріальні активи)», – зазначає виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

«Складність для аналізу полягає в тому, що чиновники мають вказувати або кількість нематеріального активу або їх ціну. Відповідно, ми не можемо точно знати, вказували чиновники саме біткоїни або їх вартість у гривні», – зазначив керівник Opendatabot Олексій Івнанкін.

Також експерти вказують на те, що використання чиновниками криптовалюти може збільшувати ризик корупції.

«Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції. Вже зафіксовано випадки, коли правоохоронці, вилучивши комп’ютерну техніку, отримали доступ до електронних гаманців та привласнюють на свій рахунок криптовалюту», – зазначивє Миткалик.