РНБО вимагає оподаткувати дохід від операцій з криптовалютами

Держава більше не може дозволяти неконтрольований обіг криптовалют на території України

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді Нацональної Безпеки та Оборони України (РНБО) у четвер, 11 січня, провів засідання, присвячене ринку криптовалют. На ньому було прийнято рішення, що держава більше не може дозволяти неконтрольований обіг криптовалют на території України, йдеться на сайті РНБО.

Буде створено робочу групу з представників НБУ, Мінфіну, НКЦПФР, СБУ, Нацполіції, Держфінмоніторингу, ДФС, Держспецзв'язку. Вона повинна напрацювати нормативно-правові пропозиції для врегулювання питання криптовалют; визначити орган-регулятор; порядок моніторингу транзакцій і ідентифікації операцій; порядок оподаткування доходу від операцій з криптовалютами.

Окрім того, на засіданні стало відомо, що НБУ розглядає питання доцільності випуску власної криптовалюти. Доручено розробити механізм забезпечення доступу правоохоронних органів до даних криптовалютних бірж і розкриття інформації про клієнта на обґрунтований запит.

За інформацією керівництва НБУ, СБУ та Нацполіції України, відсутність зовнішнього та внутрішнього контролю за обігом криптовалюти та анонімність розрахунків створюють потенційні передумови для їх використання з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, оплати заборонених до вільного обігу товарів, зокрема, наркотиків і зброї, дає можливість фінансування тероризму, зокрема, на окупованих територіях України.

За словами Олександра Турчинова, подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази «створює загрози для економіки та безпеки держави». «Зважаючи на швидкий розвиток криптовалют у світі, це питання не може залишатися поза увагою держави», - наголосив секретар РНБО України.

Як повідомляється, сьогодні криптовалюти в Україні не дозволені, але й не заборонені - офіційного статусу в країні вони не мають. У спільній заяві фінансових регуляторів, опублікованій наприкінці 2017 року, сказано, що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ні грошовими коштами, ні валютою, ні валютною цінністю, ні електронними грошима, ні цінними паперами, ні грошовим сурогатом. При цьому чиновники зазначили, що продовжують стежити за позицією регуляторів інших країн і не відмовляються від намірів узяти ринок криптовалют під держконтроль.

Чиновники також попередили, що будь-яку операцію з цифровою валютою українці роблять на свій страх і ризик.