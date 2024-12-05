Зараз пацієнт почувається добре і в онкоцентр приїжджає на контрольні обстеження

Лікарі Львівського онкоцентру двічі допомогли 76-річному мешканцю Львівщини побороти рак. Завдяки вчасній діагностиці обидва онкозахворювання у пацієнта виявили на ранніх стадіях. Між першим і другим випадком виникнення раку минуло 14 років.

Уперше чоловік прийшов на консультацію до лікарів онкоцентру у 2008 році, бо у нього постійно підвищувався тиск, а причину встановити не вдавалося. Після дообстежень у чоловіка виявили злоякісну пухлину нирки, але без метастазів. Його прооперували і пацієнт повернувся до нормального життя, повідомили в онкоцентрі.

Олексій (так звати пацієнта) відповідально ставився до свого здоров’я, періодично проходив обстеження та здавав необхідні аналізи і 14 років жив без проблем. Здоров’я підвело у 2022 році.

«У мене почав падати гемоглобін: голова крутилася, виникла слабкість. Я знову приїхав в онкоцентр і зробив всі обстеження», – каже чоловік.

Під час обстеження у нього виявили підвищення рівня ПСА. Гістологічне дослідження тканини простати підтвердило злоякісне новоутворення. І цього разу хворобу виявили вчасно, на ранній стадії. Пацієнту зробили лапароскопічну радикальну простатектомію.

«Це малотравматичне оперативне втручання, коли через декілька проколів у передній черевній стінці видаляють передміхурову залозу», – пояснив уролог онкоцентру Сергій Ковальчук.

Зараз чоловік почувається добре, а до онкоцентру приїхав на контрольне обстеження.

Лікарі радять: якщо в родині у когось діагностували рак, то інші родичі мають бути пильними і регулярно проходити необхідні обстеження. Цією порадою скористався брат Олексія. У нього виявили безсимптомний рак простати з метастазами у лімфатичні вузли. Чоловіка прооперували, він пройшов променеву терапію і зараз лікарі стежать за станом його здоров'я.