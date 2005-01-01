78-річний львів’янин Василь Крупський став призером чемпіонату світу з гірського бігу

Львівський ветеран спорту Василь Крупський нещодавно додав 247-му медаль до свого спортивного арсеналу. Її здобув завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу з гірського бігу. На міжнародному форумі у Словенії він завоював «срібну» відзнаку.

Атлет зізнається: «Мені 78 років, але почуваюся молодим, десь на 50 років». На світовій першості у Словенії спортсмен здолав 7 км. Розповідає: «Цього року дуже складна дистанція, весь час піднімалася вгору. І за 3 км до фінішу – самі валуни. То, можна сказати, що то не біг був, а лазіння по валунах».

Стартували прудконогі учасники на висоті 720 м над рівнем моря, а фінішували на позначці 1,3 км.

У своїй віковій групі львів’янин упорався із завданням найшвидше, випередивши найближчого переслідувача на 16 хвилин. Хоча Василь Крупський і фінішував першим, та змагання відбувалися у командному заліку. І партнер по команді з Києва потягнув його на друге місце. В абсолютному заліку львів’янин став четвертим.

Наш герой каже: завжди почуває себе бадьоро. У цьому допомагає не лише спорт, а й правильний раціон. Спортсмен каже: «У магазин ми з дружиною майже не ходимо. Наприклад, сметану і масло робимо самі, сир робимо самі, хліб печемо».

Минулої неділі ветеран устиг пробігти Львівський півмарафон. Ще й стати другим у своїй категорії. А вже за місяць хоче здолати 21 км у Польщі.