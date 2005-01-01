Львівський півмарафон став наймасовішим в Україні після Києва

Львів прийняв грандіозну легкоатлетичну подію – уже традиційний півмарафон. Цього разу кинути собі виклик наважилася рекордна кількість учасників – 2500.

Найбільш загартовані випробовували себе дистанцією 21 км. Охочих її здолати було 1250 бігунів. Відтак за кількістю прудконогих учасників наше місто стало другим після Києва.

У лідери серед швидких і витривалих одразу вирвався львівський легкоатлет Тарас Сало – переможець минулорічного забігу. Чоловік пояснює: «Фінішний спурт мені не дуже добре вдається. Тому в мене завжди така тактика: максимально віддалитися і тримати цю відстань наскільки зможу».

Цю перевагу він не віддав нікому і підтвердив звання переможця. Здолати дистанцію Тарас Сало зумів за 1 годину, 8 хвилин та 49 секунд. Це на хвилину більше, ніж йому знадобилося минулого року. Легкоатлет розповідає: «Хороше самопочуття було десь до 10 кілометра. Потім сонечко далося взнаки. Також ускладнювали завдання львівська бруківочка, львівські підйомчики. Я сподівався, що буде дощ. Тоді було би легше бігти. Але була спека, тому й не вдалося побити рекорд траси».

Другим фінішу дістався Юрій Грицак із Миколаєва. Переможцю він поступився на 38 секунд. Спортсмен каже: «Коли спека, то вгору бігти дуже важко. Львів – гарне місто, але через те, що довелося бігти, не встигав дивитися на краєвиди».

За підсумками усіх етапів Бігової ліги визначать абсолютного переможця, який поїде на Римський марафон.

Охочі могли долучитися до благодійного забігу на 2 км, де збирали кошти на реабілітаційне обладнання для Львівського обласного госпіталю ім. Юрія Липи. Серед фінішерів – міський голова Львова із дружиною. Андрій Садовий розповів: «Цьогоріч біг був легким, було більше впевненості. Я біг за Сенцова, його треба визволяти». А дружина Катерина Кіт-Садова додає: «Такі заходи дають можливість побачити, скільки талантів дає нам Бог, як багато всього ми можемо в собі відкривати».

За результатами попередніх років, Львівський півмарафон отримав високу оцінку 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації.