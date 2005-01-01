Львів’янин Тарас Сало другий рік поспіль переміг у напівмарафоні

Львів’янин Тарас Сало захистив титул переможця під час Львівського напівмарафону

У неділю, 10 червня, у забігу на 21 км під час Львівського напівмарафону серед чоловіків переміг львів’янин Тарас Сало. Серед жінок найшвидшою виявилася Юлія Профіс із Чернівців.

Тарас Сало захистив титул переможця на Львівському напівмарафоні. Він пробіг дистанцію за 1:08:49, що на хвилину повільніше, ніж рік тому. Другим до фінішу Molokiya Lviv Half Marathon 2018 прибіг Юрій Грицак із Миколаєва, який поступився переможцеві 38 секунд. Третє місце зайняв львів’янин Юрій Вихопень, який відстав на 3:22, повідомив прес-центр Львівського напівмарафону.

У забігу на 21 км під час Львівського напівмарафону перемогла Юлія Профіс з Чернівців

У жіночих змаганнях в напівмарафоні перемогла Юлія Профіс з Чернівців. Її час - 1:19:15. На 22 секунди пізніше прибігла львів’янка Марія Гудак, яка зайняла друге місце. Ще одна спортсменка зі Львова Тетяна Вернигор прибігла третьою з відставанням на 59 секунд.

У забігу на 5 км серед чоловіків переміг львів’янин Володимир Швець, який подолав дистанцію за 16:43. Другим прибіг дніпрянин Станіслав Дем’яник, третім – Володимир Журавльов із Мінська.

У забігу на 5 км серед жінок перше місце посіла донеччанка Ольга Носова, яка мешкає у Львові. Вона пробігла дистанцію за 20:44. Другою прибігла Ірина Слюсар зі Львова, третьою – Марина Рубан.

Зазначимо, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon — один із семи етапів бігової ліги Run Ukraine Running League 2018, що включає у себе старти в п’яти містах України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя. Ліга орієнтована на любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз Run Ukraine Running League 2018 — участь у престижному міжнародному марафоні.

Призовий фонд заходу цьогоріч становить 65 тис. грн. Зокрема переможці забігу на 21 км серед чоловіків і серед жінок отримали по 6,5 тис. грн.