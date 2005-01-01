У Львові у марафонському забігу змагається понад 1200 учасників

У Львові стартував марафонський забіг на 21 км

У Львові вранці неділі, 10 червня, розпочався забіг на 21 км у межах 3rd Molokiya Lviv Half Marathon. Участь у ньому бере 1288 людей.

«Рекорд від Львова – 1288 учасників – це найбільша кількість учасників на забігу 21 км в Україні (після Києва)», – повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Перед забігом марафонці провели розминку у «містечку змагань» перед Львівським оперним театром.

Старт забігу з електронного пістолета дав міський голова Львова Андрій Садовий. Він разом із дружиною Катериною має намір взяти участь у благодійному забігу на 2 км, метою якого є збір коштів на придбання реабілітаційного обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів та репресованих ім. Юрія Липи.

«Традиційно підтримуємо марафон, підтримуємо усіх людей, які мають добрий драйв. Я би хотів, щоби сьогоднішній марафон ми всі разом присвятили звільненню Сенцова і звільненню усіх наших політв’язнів, які знаходяться в російських тюрмах. Ось я буду бігти саме з таким переконанням. І я би просив кожного поставити собі таку мету. Коли люди з усього світу об’єднуються — завжди є позитивний результат.

Мені приємно, що Львів сьогодні є на світовій карті марафонів, що ми ставимо найвищі результати в Україні, і наша ціль дуже висока. Я би хотів, щоб усі в світі знали Львів і з усього світу люди приїжджали до нас на марафон», — зазначив Андрій Садовий.

У забігах 3rd Molokiya Lviv Half Marathon взяло участь близько 3 тис. людей

Загалом для участі у забігах у межах півмарафону у Львові зареєструвалося близько 3 тис. людей, з яких 300 осіб – іноземці, представники 24 країн.

Призовий фонд заходу цьогоріч зріс і становитиме 65 тис. грн. Зокрема переможці забігу на 21 км серед чоловіків і серед жінок отримають по 6,5 тис. грн.

Зазначимо, Львівський півмарафон 3rd Molokiya Lviv Half Marathon — один із семи етапів бігової ліги Run Ukraine Running League 2018, що включає у себе старти в п’яти містах України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя. Ліга орієнтована на любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз Run Ukraine Running League 2018 — участь у престижному міжнародному марафоні.

Як інформував ZAXID.NET, на час проведення марафону буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту.