У неділю у Львові зміняться більшість маршрутів громадського транспорту

У неділю, 10 червня, та частково у суботу, 9 червня, у зв’язку з проведенням третього Львівського півмарафону, буде обмежений рух транспорту у центральній частині міста, через що зміняться маршрути громадського транспорту.

У суботу, 9 червня, з 6:00 до 21:00 буде перекрита для руху транспорту парна частина просп. Свободи, де відбуватиметься підготовка до півмарафону. Відтак протягом суботи тролейбус №13 курсувати з вул. Грінченка до вул. Під Дубом. Автобуси №9 та 48 з вул. Дорошенка їхатимуть на Галицьку площу, вул. Підвальну і далі за маршрутом, а у зворотному напрямку – без змін. Решта маршрутів громадського транспорту у суботу не зміняться.

У неділю, 10 червня, з 07:00 перекриють близько 50 вулиць у центральній частині міста. Відкриватимуть вулиці поступово і повністю відновлять рух транспорту до 13:00.

Схема перекриття руху транспорту (клікніть для збільшення)

У зв’язку з цим у неділю трамваї №1, 2, 6, 7 до 13:00 не курсуватимуть. Трамваї №3 та №9 розпочнуть курсувати з 11:00 за зміненими маршрутами: вул. Княгині Ольги – вул. Мушака та Залізничний вокзал – вул. Мушака відповідно. Трамвай №8 зранку курсуватиме з вул. Вернадського до вул. Мушака. О 13:00 всі трамваї відновлять рух за звичними маршрутами.

Тролейбуси №2, 5, 7, 9, 10, 12, 24 розпочнуть курсувати з 11:00. Тролейбус №13 у неділю зранку і до 13:00 курсуватиме за маршрутом вул. Грінченка – вул. Під Дубом.

Крім того, у неділю зранку зміняться низка автобусних маршрутів:

№1А курсуватиме з Галицького перехрестя до вул. Під Дубом.

курсуватиме з Галицького перехрестя до вул. Під Дубом. №3А курсуватиме з ТРЦ King Cross Leopolis до Монументу слави на вул. Стрийській.

курсуватиме з ТРЦ King Cross Leopolis до Монументу слави на вул. Стрийській. №5А курсуватиме з Винників до вул. Під Дубом, а у зворотному напрямку – по вул. Долинського.

курсуватиме з Винників до вул. Під Дубом, а у зворотному напрямку – по вул. Долинського. №6А курсуватиме з Рясного до церкви св. Анни.

курсуватиме з Рясного до церкви св. Анни. №7 об’їжджатиме по вул. Городоцькій – Кульпарківській, а в напрямку вул. Чигиринської – замість просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

об’їжджатиме по вул. Городоцькій – Кульпарківській, а в напрямку вул. Чигиринської – замість просп. Чорновола по вул. Клепарівській. №8 курсуватиме з Брюховичів до вул. Під Дубом.

курсуватиме з Брюховичів до вул. Під Дубом. Маршрут автобуса №9 розділять на дві частини: Автовокзал – перехрестя вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги та с. Муроване – вул. Під Дубом.

розділять на дві частини: Автовокзал – перехрестя вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги та с. Муроване – вул. Під Дубом. №15 курсуватиме з вул. Медової Печери по вул. Зеленій до пл. Петрушевича.

курсуватиме з вул. Медової Печери по вул. Зеленій до пл. Петрушевича. №17 в напрямку вул. Миколайчука об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

в напрямку вул. Миколайчука об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській. №18 курсуватиме від Залізничної лікарні до Монументу слави на вул. Стрийській.

курсуватиме від Залізничної лікарні до Монументу слави на вул. Стрийській. №20 в напрямку вул. Суботівської об’їжджатиме по вул. Гайдамацькій, вул. Замарстиківській, вул. Хімічній, а у зворотному – по вул. Клепарівській, від стадіону СКА по вул. Липинського до АС-2 і далі за маршрутом.

в напрямку вул. Суботівської об’їжджатиме по вул. Гайдамацькій, вул. Замарстиківській, вул. Хімічній, а у зворотному – по вул. Клепарівській, від стадіону СКА по вул. Липинського до АС-2 і далі за маршрутом. №21 курсуватиме від «Епіцентру» до перехрестя вул. Сахарова – Княгині Ольги.

курсуватиме від «Епіцентру» до перехрестя вул. Сахарова – Княгині Ольги. №22 курсуватиме з Брюховичів до вул. Під Дубом.

курсуватиме з Брюховичів до вул. Під Дубом. №25 у напрямку вул. Старознесенської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

у напрямку вул. Старознесенської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській. №28 у напрямку вул. Варшавської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

у напрямку вул. Варшавської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській. №31 у напрямку Залізничного вокзалу курсуватиме по вул. Куліша, а у зворотному – по вул. Клепарівській.

у напрямку Залізничного вокзалу курсуватиме по вул. Куліша, а у зворотному – по вул. Клепарівській. №34 у напрямку вул. Чигиринської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

у напрямку вул. Чигиринської об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській. №41 у напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

у напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській. №45 курсуватиме з вул. Пулюя до перехрестя вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги.

курсуватиме з вул. Пулюя до перехрестя вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги. Маршрут автобуса №46 розділять на дві частини: вул. Миколайчука – вул. Під Дубом та вул. Драгана – пл. Петрушевича.

розділять на дві частини: вул. Миколайчука – вул. Під Дубом та вул. Драгана – пл. Петрушевича. №50 курсуватиме з Рясного до вул. Під Дубом.

курсуватиме з Рясного до вул. Під Дубом. №51 в напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській.

в напрямку Галицького перехрестя об’їжджатиме просп. Чорновола по вул. Клепарівській. Експрес-маршрут курсуватиме від АС «Західної» до церкви св. Анни.

Усі ці автобуси відновлять рух за звичними маршрутами після відкриття для проїзду перекритих через проведення півмарафону вулиць. Орієнтовно це відбудеться об 11:00.

Автобуси №2А, 4А, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 53 до 11:00 не курсуватимуть, після чого відновлять рух за маршрутами.

Автобуси №10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 27, 32, 40 курсуватимуть без змін.