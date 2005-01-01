Через проведення Львівського півмарафону у неділю обмежать рух транспорту на майже 50 вулицях

Півмарафон відбудеться у Львові 10 червня

У неділю, 10 червня, у Львові відбудеться масштабна бігова подія - 3rd Molokiya Lviv Half Marathon. У зв’язку з цим рух автотранспорту на маршрутах бігового заходу буде обмеженим, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Перекриття транспортного руху — одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Таким чином, 2 500 учасників заходу, серед яких є діти, люди похилого віку та з люди з інвалідністю отримують гарантію безпеки на трасі забігу», - йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Цього року організатори заходу, компанія Run Ukraine, навмисне відмовились від дистанції 10 км задля скорочення часу перекриття вулиць. Організатори Львівського півмарафону рекомендують водіям планувати завчасно своє пересування по місту альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.

Графік перекриття вулиць:

9 червня:

Пр. Свободи, 16−28 — з 06:00 9 червня до 21:00 10 червня.

10 червня:

вул. Дорошенка — 7:00 — 12:40;

пл. Шашкевича — 7: 30 — 12:00;

вул. Бандери — 7:00 — 10:00;

вул. Коперника — 7:00 — 12:40;

пл. Міцкевича — 7:00 — 12:40;

Галицька площа — 7:00 — 12:40;

Соборна площа — 7:00 -12:40;

вул. Пекарська — 07:00 — 11:00;

вул. Мельникова — 07:00 — 09:00;

вул. К. Левицького — 07:00 — 11:00;

вул. А. Вахнянина — 07:00 — 09:00;

вул. Погулянка — 07:00 — 09:00;

вул. Конопницької — 07:00 — 09:00;

пл. Петрушевича — 07:00 — 09:15;

вул. Шота Руставелі — 07:00 — 09:15;

вул. І. Франка — 07:00 — 11:00;

вул. Д. Вітовського — 07:00 — 09:15;

вул. Академіка Сахарова — 07:00 — 09:30;

вул. І. Горбачевського — 07:00 — 09:30;

вул. Генерала Чупринки — 07:00 — 09:30;

вул. Мельника — 07:00 — 09:45;

вул. Коновальця — 07:30 — 09:45;

вул. Житомирська — 07:30 — 09:45;

вул. Антоновича — 07:30 — 10:00;

вул. Шептицьких — 07:30 — 10:00;

пл. Святого Юра — 07:00 — 10:15;

вул. Листопадового Чину — 07:00 — 10:30;

вул. Академіка Гнатюка — 07:00 — 10:30;

пл. Різні — 07:00 — 10:30;

проспект В. Чорновола — 07:00 — 10:30;

пл. 700-річчя Львова — 07:00 — 10:30;

вул. Замарстинівська — 07:00 — 10:30;

вул. Б. Хмельницького — 07:00 — 10:45;

вул. І. Гонти — 07:00 — 10:45;

вул. В. Винниченка — 07:00 — 10:45;

вул. Лисенка — 07:30 — 10:45;

вул. М. Заньковецької — 07:30 — 10:45;

вул. Личаківська — 07:30 — 10:45;

вул. Чернігівська — 07:30 — 10:45;

вул. Тершаковців — 07:00 — 11:00;

вул. Князя Романа — 07:00 — 11:00;

вул. Устияновича — 07:00 — 10:15;

вул. Бібліотечна — 07:00 — 09:00;

проспект Шевченка — 07:00 — 09:00;

вул. Саксаганського -07:00 — 09:00;

вул. Словацького — 07:00 — 09:00 та з 11:00 до 12:00.

На цих вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного. Зміненого графіку курсування громадського транспорту наразі немає.

Додамо, що зареєструватись на 3rd Molokiya Lviv Half Marathon можна на сайті.