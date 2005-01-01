У Львівському півмарафоні візьмуть участь представники 25 країн

Півмарфон відбудеться у Львові втретє

У третьому Львівському півмарафоні, який відбудеться у неділю, 10 червня, візьмуть участь 2,5 тис. людей з 25 країн. Крім українців, найбільше бігунів очікують з Польщі, Білорусі та Канади. Про це під час брифінгу 5 червня розповів генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

«Львівський напівмарафон – це етап бігової ліги, яка відбувається в різних містах України – у Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі. Львівський напівмарафон став традиційною щорічною подією і має на меті залучення людей до здорового способу життя, популяризацію любительського бігу, найдоступнішого виду спорту», – зазначив Черніцький.

За його словами, у півмарафоні, який цьогоріч отримав назву 3rd Molokiya Lviv Half Marathon, візьмуть участь близько 2,5 тис. людей, з яких 11% – іноземці. Загалом до забігу долучаться представники 25 країн.

Призовий фонд цьогоріч зріс і становитиме 65 тис. грн. Зокрема переможці забігу на 21 км серед чоловіків і серед жінок отримають по 6,5 тис. грн.

Крім того, у межах півмарафону відбудеться благодійний забіг на 2 км, метою якого є збір коштів на придбання реабілітаційного обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів та репресованих ім. Юрія Липи.

На час проведення марафону значно обмежать рух транспорту у центральній частині міста. Проспект Свободи буде перекритий з 06:00 9 червня до 21:00 10 червня. Решту вулиць перекриватимуть відповідно до графіку і маршруту забігу у неділю, 10 червня, з 07:00 до 12:40. У цей час тут буде обмежений рух автомобілів, велосипедистів та громадського транспорту.

Графік перекриття руху транспорту на час півмарафону (клікніть для збільшення)

Водночас схем об’їзду для громадського транспорту ще немає. Заступний міського голови Львова Андрій Москаленко запевнив ZAXID.NET, що їх складуть до четверга, 7 червня, та оприлюднять у медіа.