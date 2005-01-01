У межах Львівського півмарафону відбувся масовий благодійний забіг

Міський голова Львова взяв участь у благодійному забігу для підтримки політв’язня Олега Сенцова

У неділю, 10 червня, у межах третього Львівського півмарафону відбувся благодійний забіг на 2 км, метою якого є збір коштів для Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи. Участь у благодійному забігу взяли міський голова Львова Андрій Садовий, його дружина Катерина Кіт-Садова, працівники Львівської міської ради.

Міський голова свій забіг присвятив українським політв’язням, зокрема голодуючому Олегу Сенцову, а його дружина Катерина – Пласту, навчально-реабілітаційному центру «Джерело» та міжнародному християнському руху «Віра і світло».

Міський голова Львова із дружиною взяли участь у благодійному забігу на 2 км

«У нас сьогодні сімейний забіг – я біжу за Сенцова, а Катерина біжить за «Віру і світло» і за Пласт. Ми закликаємо всіх людей долучатись. Я би хотів, щоб сьогодні кожен, хто пробіжить марафон, подумки згадав Сенцова, якому дуже складно. Він має бути вільний, його треба визволити з неволі, як і всіх українських політичних в’язнів, які сьогодні в Росії.

Півмарафон — це підтримка тих людей, які за спорт, за біг. До Львова приїжджає багато гостей, багато іноземців. Це промоція Львова та України. Люди, які приїжджають з різних країн до України і Львова, беруть від нас дуже позитивну енергетику і потім всім розкажуть, як у нас класно», – сказав Андрій Садовий перед початком забігу.

«Я біжу за «Віра і світло», за Пласт і за моє улюблене «Джерело», бо я так не могла себе вмотивувати бігти просто так. Бачу, що тут дуже гарні люди, тепло, спільнота дуже гарна зібралась», – сказала Катерина Кіт-Садова.

Як повідомили ZAXID.NET, організатори Львівського півмарафону, для участі у забігу бажаючі сплачували реєстраційні внески по 250 грн. Половина зібраних коштів буде передана на благодійність. Планують придбати реанімаційне обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи.

Зазначимо, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon — один із семи етапів бігової ліги Run Ukraine Running League 2018, що включає у себе старти у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі і Запоріжжі. По завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз Run Ukraine Running League 2018 — участь у престижному міжнародному марафоні.

Нагадаємо, у головному забігу Львівського півмарафону на 21 км перемогли львів’янин Тарас Сало та чернівчанка Юлія Профіс. За перемогу вони отримали по 6,5 тис. грн.