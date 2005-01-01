На львівських пам'ятниках з'являються написи з вимогою звільнити Олега Сенцова

Близько 18:00 невідомі повісили на пам'ятнику Андрею Шептицькому плакат з вимогою звільнити Олега Сенцова

На пам'ятниках Данилу Галицькому та митрополиту Андрею Шептицькому у середу, 6 червня, з'явилися плакати з вимогою звільнення Олега Сенцова. Обидва плакати виконані в однаковій мінімалістичній стилістиці – на білій матерії червоним кольором у три рядки написано «Свободу Олегу Сенцову». Однак наразі невідомо, хто розмістив на пам'ятники ці заклики.

Відомо, що на пам'ятнику Данилу Галицькому напис з вимогою звільнення Сенцова з'явився близько обіду, а після 18:00 такий самий плакат повісили і на пам'ятник Андрею Шептицькому поблизу Собору св. Юра.

фото Ігоря Зінкевича

Ні у львівській мерії, ні у Соборі св. Юра не знають, хто розмістив на пам'ятниках ці плакати. Про проведення такої акції мерії наперед не повідомляли, тому можна припустити, що це чиясь особиста ініціатива.

Додамо, кримський кінорежисер та письменник Олег Сенцов голодує вже 24 день. Pараз він перебуває у виправній колонії міста Лабитнангі у Росії.

У понеділок, 4 червня, на львівській Ратуші також повісили семиметровий банер із зображенням Олега Сенцова, на якому українською та англійською продубльований напис «Звільнити українських політичних в’язнів Кремля!» Банер вивісили за дорученням міського голови Андрія Садового як звернення до усіх держав у підтримці та визволенні усіх політичних в’язнів Кремля.