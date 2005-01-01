Львів'ян запрошують переглянути фільм про Олега Сенцова

Університет імені Франка запрошує львів'ян на перегляд фільму «Процес». Це картина режисера Аскольда Курова, історія про затримання російськими спецслужбами українського режисера Олега Сенцова та його незаконне ув'язнення. Українська прем'єра фільму відбулася рік тому, втім фільм сьогодні знову набуває актуальності.

«Детальніше ‒ це про те, як ведеться справа, суд над Сенцовим, те, як переживає він, його рідні, як він бореться. І як на нього тисне російська держава. Головне ‒ те, що це не є боротьба тільки за одну людину, це наші реалії. В яких знаходяться не тільки один Сенцов, а й багато українців, політв'язнів», ‒ розповідає організаторка події Анна Денисенко.

«Насамперед, студенти. Ми запрошуємо студентів університету. Крім того, запрошуємо львів'ян, небайдужих українців, тих, хто хоче ознайомитися з цією новою картиною», ‒ додає замдекана факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка Ярослав Табінський.

Кримський кінорежисер, сценарист та письменник Олег Сенцов голодує вже 24-ий день. Станом на зараз він перебуває у виправній колонії міста Лабитнангі. Його головна вимога ‒ звільнити усіх українських політв'язнів. Показ відбудеться 7 червня о третій годині у глядацькій залі Франкового університету. Під час сеансу також збиратимуть кошти для родини Олега Сенцова. Цей фільм, кажуть організатори показу, має переглянути кожен.