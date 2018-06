В Україні та світі відбулися акції на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів

Учасниця акції на підтримку українських бранців Кремля

У Києві на Майдані відбулася акція на підтримку українського політв'язня, кінорежисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування. Гасло акції — #SaveOlegSentsov. Аналогічні заходи на підтримку Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії також тривають у інших містах України та світу.

Як повідомило «Громадське», на акцію у столиці принесли червоні картки та футбольний м’яч — як нагадування того, що Росія як країна-господарка Чемпіонату світу з футболу 2018, досі утримує близько 70 українських політв'язнів.

Фото «Громадське» та «Автомайдан»

На символічній «червоній картці» люди залишили свої звернення до Росії з вимогами звільнити незаконно утримуваних там українців, а на великому футбольному м'ячі Росії учасники акції написали імена українських політв'язнів.

Як пише «Українська правда», акції з вимогою звільнити бранців відбулися у Дніпрі, Івано-Франківську та інших містах України.

Про намір долучитися до акції раніше повідомили у посольстві США у Києві. Також акція «Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin» відбудеться у Лондоні на Даунінг-Стріт.

У Росії у Санкт-Петербурзі 1 червня з одиночним пікетом підтримати Сенцова вийшла художниця Олена Осипова.

#SaveOlegSentsov Artist Yelena Osipova, protesting in Petersburg. Her placard reads, “2018, the filmmaker gets twenty years [in prison] for dissidence. Oleg Sentsov is on hungerstrike. He demands the release of sixty-four Ukrainians from Russian prisons. Save him. Don’t be silent pic.twitter.com/TTZJ7osAXH — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) June 2, 2018

Учасники поширюють фото з акції у соцмережах під хештегом #SaveOlegSentsov

Brief summary of the first day of #SaveOlegSentsov global action https://t.co/M8mCc0PuJ3 ps On the photo is wet, but happy participants #SaveOlegSentsov in Leipzig pic.twitter.com/5ooyCvYIKw — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) June 2, 2018

«Укрінформ» повідомляє, литовські активісти та представники української діаспори ввечері у п’ятницю, 1 червня, провели у Каунасі акцію з вимогою звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у РФ.

Як писав ZAXID.NET, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення бранців Кремля.