В Україні та світі відбулися акції на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів

СуспільствоКатерина Чурилова, 2 червня830

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В Україні та світі відбулися акції на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів
фото «Автомайдан»
Учасниця акції на підтримку українських бранців Кремля

У Києві на Майдані відбулася акція на підтримку українського політв'язня, кінорежисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування. Гасло акції — #SaveOlegSentsov. Аналогічні заходи на підтримку Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії також тривають у інших містах України та світу.

Як повідомило «Громадське», на акцію у столиці принесли червоні картки та футбольний м’яч — як нагадування того, що Росія як країна-господарка Чемпіонату світу з футболу 2018, досі утримує близько 70 українських політв'язнів.

Фото «Громадське» та «Автомайдан»

На символічній «червоній картці» люди залишили свої звернення до Росії з вимогами звільнити незаконно утримуваних там українців, а на великому футбольному м'ячі Росії учасники акції написали імена українських політв'язнів.

Як пише «Українська правда», акції з вимогою звільнити бранців відбулися у Дніпрі, Івано-Франківську та інших містах України.

Про намір долучитися до акції раніше повідомили у посольстві США у Києві. Також акція «Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin» відбудеться у Лондоні на Даунінг-Стріт.

У Росії у Санкт-Петербурзі 1 червня з одиночним пікетом підтримати Сенцова вийшла художниця Олена Осипова.

Учасники поширюють фото з акції у соцмережах під хештегом

«Укрінформ» повідомляє, литовські активісти та представники української діаспори ввечері у п’ятницю, 1 червня, провели у Каунасі акцію з вимогою звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у РФ.

Як писав ZAXID.NET, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення бранців Кремля.

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