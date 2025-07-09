Рятувальники 4 дні поспіль піднімалися в гори, щоб передати туристів медикам

На Закарпатті поблизу водоспаду Шипіт відбувся традиційний неформальний молодіжний захід, який щорічно проходить на свято Івана Купала, 7 липня. За три дні фестивалю за медичною допомогою звернулися 16 туристів, дев’ятьох з них госпіталізували з гастроентероколітом.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир 9 липня, упродовж фестивалю на Шипоті рятувальники кілька разів допомагали туристам з різних областей, в яких погіршилося самопочуття.

«Чотири дні поспіль рятувальники виїжджають у цю місцевість. 6-7 липня допомогли трьом туристам, наступного дня – ще дванадцятьом. Останнього – 22 річного хлопця, який почувався погано, ввечері доставили на квадроциклі до машини швидкої допомоги», – зазначила Наталія Батир.

Найбільша кількість учасників фестивалю звернулася до медиків 8 липня – 11 дівчат та один хлопець віком від 19 до 25 років з Львівщини, Київщини та Волині. Дев’ятьох з них госпіталізували до інфекційного відділення Міжгірської районної лікарні з діагнозом «гастроентероколіт», розповіла ZAXID.NET керівниця Закарпатського центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик.

«Люди жили в наметах високо в горах, без доступу до води та гігієни. Можливості зберігати продукти там не було. Тобто безліч можливостей, які могли спричинити такий стан. У них не важкий перебіг захворювання. Частина пацієнтів за власним рішенням вже покидають медзаклад», – зазначила Вікторія Тимчик.

Додамо, що фестиваль «Шипіт» щорічно проходить поблизу однойменного водоспаду біля села Пилипець Хустського району. Засновниками фестивалю у 1993 році стали представники львівського та ужгородського середовищ хіпі — Володимир «Ноні» Єсаулов зі Львова та подружжя Олександр «Чарлі» Пензель і Наталія «Шара» Величенко. За всі роки проведення фестивалю його учасниками стали понад 5 тис. представників різних субкультур з України, Польщі, Угорщини, Німеччини, Великої Британії, США та інших країн світу.