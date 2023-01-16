19 дітей із туристичної групи, яка приїхала у Карпати з Кропивницького, потрапили до лікарні після харчового отруєння в приватній садибі «Скита» на Прикарпатті. Про інцидент повідомила франківська Держспоживслужба, не уточнивши, чим саме отруїлися діти. Потерпілі були у групі з понад 50 туристів. Наразі всіх дітей виписали з лікарні, у садибі проводять перевірку.

Як у понеділок, 16 січня, повідомило управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області, інцидент стався ще у п’ятницю, 13 січня. До лікарні у Надвірній доставили 19 дітей із туристичної групи, яка відпочивала у приватній садибі «Скита» у Ворохті.

За даними Держспоживслужби, туристи з Кропивницького приїхали у Карпати 12 січня. Це була група із 45 дітей та 7 дорослих. Туристи проживали та харчувалися в приватній садибі «Скита». Вже наступного дня, 13 січня, частина дітей відчула погіршення здоров’я.

«Діти скаржились на загальну слабкість, нудоту, блювоту, біль в животі, підвищення температури тіла до 37,5-38 градусів та пронос до 4-6 разів на добу. 14 дітей були госпіталізовані до Надвірнянської дитячої лікарні та 5 дітей до інфекційного відділу Надвірнянської ЦРЛ з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт, ентероколіт». Стан хворих у п'яти осіб – середнього ступеня важкості та у 14- легкого ступеня важкості», – йдеться у повідомленні Держспоживслужби.

У неділю, 15 січня, спеціалісти розпочали санітарно-епідеміологічного розслідування спалаху та перевірку харчових продуктів в приватній садибі «Скита» у Ворохті. «Для лабораторного дослідження відібрано 30 змивів на патфлору з об’єктів навколишнього середовища та 1 пробу води питної для мікробіологічного та санітарно-хімічного дослідження»,– додали у Держспоживслужбі.

Про випадок епідеміологи проінформували місцеву владу та поліцію. Уточнюється, що наразі усі 19 дітей виписані з лікарні. Протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації в захворювання тривають. У садибі «Скита» наразі ситуацію ніяк не коментували.