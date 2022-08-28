Семеро мешканців Києва отруїлися шашликами під час відпочинку в Івано-Франківській області. У Держспоживслужбі заявляють, що туристи готували шашлик самостійно, страва не зберігалася у належних температурних умовах. Після куштування шашлику семеро туристів з групи госпіталізували. Наразі усі потерпілі перебувають в інфекційному відділенні лікарні у Яремчі.

Як у суботу, 27 серпня, повідомила Держспоживслужба в Івано-Франківській області, група туристів із дев'яти мешканців Києва відпочивали у приватному котеджі «Сімка» у Микуличині. Після вживання шашлику сімом із них стало зле: туристи скаржились на загальну слабкість, блювоту, болі в животі, діарею, підвищення температури тіла до 38-39º С. Потерпілих госпіталізували в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція».

«Під час санепідобстеження встановлено, що семеро осіб, котрі захворіли, прибули на відпочинок у складі туристичної групи із 9 осіб 25 серпня 2022 року та проживали в приватному котеджі «Сімка» в с. Микуличин. Напередодні, 25 серпня, вони харчувались самостійно за місцем проживання та готували їжу самі. Їли власноручно приготовлений шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов», — йдеться у повідомленні Держспоживслужби.

Туристам стало зле на наступного дня — у п'ятницю, 26 серпня. Ввечері того ж дня семеро відпочивальників потрапили до інфекційної лікарні. Стан хворих наразі оцінюють як середнього ступеня важкості.

У Держспоживслужбі додають, що санітарно-епідеміологічне обстеження осередку гострої кишкової інфекції триває. Ситуація контролюється Головним управлінням Держпродспоживслужби Івано-Франківської області.