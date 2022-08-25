У селі Стара Жадова Чернівецької області восьмирічна дівчинка отруїлася грибами. Відомо, що дитина скуштувала гриби, приготовані вдома. Пізніше дівчинці стало погано, її доставили до лікарні у Чернівцях. Це вже другий випадок отруєння грибами на Буковині за добу: раніше до реанімації потрапила 20-річна мешканка Кіцмані, яка також напередодні їла гриби.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Чернівецької області, восьмирічну дівчинку із села Стара Жадова Сторожинецької громади доставили до лікарні вранці у четвер, 25 серпня.

«За попередньою інформацією, напередодні ввечері дитина, скориставшись відсутністю нагляду дорослих, скуштувала гриби, приготовані вдома. На ранок дівчинці стало зле і родичі звернулися по допомогу до лікарні», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС додають, що це вже другий випадок отруєння грибами за добу: у середу, 24 серпня, 20-річна мешканка Кіцмані після куштування грибів потрапила до реанімації. Наразі обидві потерпілі перебувають під наглядом медиків.