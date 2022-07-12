У селі Топорівці Чернівецької області за два дні троє місцевих мешканців померли від отруєння невідомою речовиною. За даними правоохоронців, напередодні чоловіки виживали різні напої. Усіх доставили до лікарні, однак врятувати потерпілих медикам не вдалося. Експертиза встановлює, що саме стало причиною отруєння і смерті трьох людей.

Як у вівторок, 12 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, упродовж двох діб у селі Топорівці від отруєння невідомою речовиною загинули троє чоловіків. Наразі слідство встановлює причини смерті, поліція розслідує справу як нещасний випадок.

«За даними слідства, упродовж 11-12 липня 2022 року на території приватного домогосподарства померло троє чоловіків. Всі троє напередодні вживали різного виду напої. За попередньою версією, смерть настала від отруєння невідомою речовиною», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомляють чернівецькі видання, усі троє загиблих були добре знайомі між собою. Першим у лікарні помер 53-річний син мешканки села Топорівці, пізніше – 52-річний чоловік, з яким мешкала жінка, та її 36-річний племінник. За словами очевидців, чоловіки напередодні розпивали алкоголь.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Слідство встановлює всі обставини інциденту. Призначено кілька експертиз для встановлення остаточних причин смерті та речовини, якою могли отруїтися чоловіки.