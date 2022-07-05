Львів’янин загинув через падіння електроопори у карпатському селі
Електроопора впала на чоловіка після того, як її зачепив екскаватор
До теми
У карпатському селі на Львівщині під час виконання будівельних робіт екскаватор зачепив лінію електромережі. Бетонний стовп впав на власника подвір’я, чоловік загинув.
Нещасний випадок трапився у понеділок, 4 липня, близько 19:00 на вулиці Наливайка у селі Либохора Стрийського району.
«Під час виконання будівельних робіт екскаватор під керуванням 27-річного мешканця Івано-Франківської області зачепив стрілою лінію електромережі. Внаслідок цього бетонний стовп, що її тримав, впав на власника подвір’я, 56-річного львів’янина. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події», – повідомили у поліції Львівщини.
Стовп впав на господаря подвір'я, завдавши йому смертельних травм
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини встановлюють.