Екскаваторник зачепив лінію електропередач у карпатському селі Либохора

Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП водія екскаватора, який зачепив лінію електромережі і бетонний стовп впав на пішохода. Водія звільнили від тюремного ув’язнення з іспитовим терміном у два роки.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась у липні 2022 року у карпатському селі Либохора. Водій керував екскаватором марки Sunward, був неуважним, стрілою зачепив лінію електромережі, через що бетонна опора впала на чоловіка, який від отриманих травм загинув.

Поліція повідомляла, що загиблим був 56-річний львів’янин. Стовп впав на нього у той час, коли чоловік перебував на своєму подвір’ї.

Бетонний стовп впав на власника подвір’я, чоловік загинув

У суді водій визнав свою провину, а представник родички загиблого заявив, що сторони примирились.

Справу розглядала суддя Вікторія Курницька, вона визнала водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила покарання у вигляді чотирьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки. Проте водія звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. На вирок суду ще може бути подана апеляція.