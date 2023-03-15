Турківський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП місцевого мешканця, який у нетверезому стані керував несправним мотоциклом. Його ув’язнили на п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 8 жовтня 2022 року на вул. Міцкевича у Турці. Нетверезий чоловік керував несправним мотоциклом Viper 150N без водійських прав, не впорався з керуванням та в’їхав у стіну. Внаслідок ДТП його пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Згідно з висновком експерта, причиною смерті було розтрощення черепа.

Водій у суді визнав свою провину та розповів, що пасажир був його другом, вони разом вживали алкоголь, а потім вирішили поїхати до знайомої. Винуватець ДТП заявив, що відшкодував братові загиблого завдану шкоду.

Згідно з висновком експерта, мотоцикл був у несправному стані. Несправності гальмівної системи, які полягають у демонтажі її елементів, а саме переднього гальмівного механізму з гальмівними колодками, гальмівного трубопроводу, педалі керування заднім гальмом, тяги та важеля заднього гальмівного механізму виникли задовго до настання ДТП.

Справу розглядала суддя Оксана Кшик. Вона дослідила матеріали справи та визнала водія мотоцикла винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши покарання у вигляді п’яти років тюрми.

На вирок ще може бути подана апеляція.