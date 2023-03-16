Водій авто Toyota Avensis 58-річний львів’янин, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

Ввечері у середу, 15 березня, під Львовом трапилась смертельна ДТП. 58-річний львів’янин не впорався з керуванням, злетів у кювет та загинув. Його пасажира з травмами доставили у лікарню.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія трапилась близько 19:20 у селі Соснівка Львівського району. Водій авто Toyota Avensis 58-річний львів’янин, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій загинув на місці події. Пасажир авто, 35-річний житель міста Винники, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події.