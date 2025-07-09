Крістіана Хорнера працював з командою 20 років

Британського фахівця Крістіана Хорнера було звільнено з посади керівника команди Red Bull, повідомляє прес-служба Формула-1. Причиною прощання стали негативні результати команди – у Кубку конструкторів австрійці йдуть лише четвертими, а головна зірка команди – Макс Ферстаппен – повністю програв конкуренцію пілотам McLaren.

Цікаво, що звільнення Хорнера могло відбутися ще минулого року, коли він опинився в центрі гучного скандалу. 51-річного Крістіана звинувачували у чіпляннях до співробітниці Red Bull. Згодом його виправдали, однак це негативно вплинуло на відносини з Максом Ферстаппеном. Очікується, що звільнення Хорнера мало б допомогти зберегти у команді чотириразового чемпіона світу, якого активно сватають в Mercedes.

Відхід британця – ще один крок у процесі великої перебудови Red Bull. Раніше команду покинули технічний директор Едріан Ньюї та спортивний директор Джонатан Вітлі. За інформацією ЗМІ, вакантну посаду має обійняти нинішній керівник RB Лоран Мекіс.

Нагадаємо, Хорнер очолював Red Bull з 2005 року і за цей час здобув з командою вісім титулів у заліку пілотів (по чотири титули у доробку Себастьяна Феттеля та Макса Ферстаппена) та шість Кубків конструкторів. За правління Крістіана австрійська стайня взяла участь у 405 Гран-прі, 124 з яких завершувала перемогами. «Бики» здобули 287 подіумів, 107 поулів, стали володарями 100 найшвидших кіл гонки та заробили 8009 очок.