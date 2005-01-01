На фасаді Ратуші вивісили семиметровий банер із вимогою звільнити Сенцова. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, 4 червня3310

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Робітники 4 червня завершують кріпити великий банер із зображенням незаконно ув’язненого Російською Федерацією режисера Олега Сенцова на фасаді львівської Ратуші. На плакаті українською та англійською мовами є напис: «Звільнити українських політичних в’язнів Кремля!». Банер вивісили за дорученням міського голови Андрія Садового як звернення до усіх держав у підтримці та визволенні усіх політичних в’язнів Кремля, яких є близько 70 осіб.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

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