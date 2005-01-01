Матері Сенцова і Кольченка записали спільне звернення до Порошенка

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 09:06300

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Матері незаконно засуджених у Росії Олега Сенцова та Олександра Кольченка звернулися до Президента Петра Порошенка з проханням сприяти якнайшвидшому звільненню політв’язнів, повідомило видання «Крим.Реалії».

«Пане Порошенку, до вас звертаються матері ваших громадян, які сидять в російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Син мій вже пішов на крайній захід – на голодування. Хоча до цього він говорив, що цього робити не можна. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей у цій в'язниці», – сказала Людмила Сенцова.

«Шановний пане президенте, звертаюся до вас. Зробіть усе можливе, щоб звільнити наших синів. Щоб вони не розчарувалися ні у Президентові, ані у своїй державі», – додала Лариса Кольченко, – мати Олександра Кольченка, якого у Росії змушують прийняти російське громадянство. До слова, Кольченко 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова.

Разом з тим жінки не стали записувати звернення до президента Росії Володимира Путіна.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Російський суд призначив Сенцову 20 років колонії суворого режиму, а Кольченкові – 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

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