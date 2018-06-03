Мати українського політв'язня Кольченка заявила про дзвінки з погрозами з Росії

Лариса Кольченко

Мати незаконно засудженого в РФ українця Олександра Кольченка заявила, що отримала телефонний дзвінок з погрозами від російської сторони, а саме – від представника громадської наглядової ради Челябінської області Василя Катане. Про це Лариса Кольченко повідомила в інтерв’ю «Громадському радіо».

«1 червня мені подзвонив чоловік, що представився членом суспільно-наглядової ради Челябінської області. Він вимагав, щоб я вмовила Сашу припинити голодування, і просив не зустрічатися з адвокатом», – заявила мати Кольченка.

На її думку, це «зроблено для того, щоб Саша опинився в ізоляції, не відчував підтримки і відмовився від ухваленого рішення».

Лариса Кольченко додала, що наразі не має жодного зв’язку з сином, але припускає, що на нього також тисне адміністрація колонії з вимогою припинити голодування. Також вона повідомила, що адвокат, який відвідує Олександра, не займається його захистом, а просто зустрічається з ув’язненим і передає інформацію.

«Адвокат відвідав його 31 травня. З його слів, Саша дуже схуд, але на здоров’я не скаржився. Раніше йому діагностували дефіцит ваги, він лежав у лікарні», – повідомила жінка.

Нагадаємо, раніше Лариса Кольченко повідомляла, що її сина змушують узяти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

31 травня Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Сам Сенцов почав голодування 14 травня, вимагаючи від РФ звільнити усіх незаконно засуджених та утримуваних громадян України.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили у підготовці терактів, згодом їх засудили до позбавлення волі: Кольченка до 10-ти, а Сенцова – до 20 років позбавлення волі.