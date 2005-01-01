Порошенко заявив, що громадян РФ обміняють тільки на українців з російських тюрем

Петро Порошенко 27 грудня зі звільненими з полону українцями

Президент Петро Порошенко заявив, що громадян РФ, які в Україні звинувачують у злочинах проти державності, обміняють на українців, які перебуваютьв ув’язненні в російських тюрмах. Саме тому під час обміну 27 грудня у списках з українського боку виявилося жодного росіянина, а лише громадяни України, засуджені за тероризм та сепаратизм.



Як пише «Страна», за словами президента, росіян, які арештовані в Україні, спеціально не видали під час великого обміну – їх згодом будуть міняти тільки на тих українців, які перебувають в російських в'язницях.

«Будемо докладати більше зусиль, щоб витягнути наших громадян з російських в'язниць, з Криму окупованого. Заради цього ми сьогодні ( 27 грудня – ред.) не віддали жодного росіянина. І більше 15 громадян Росії, які перебувають в наших в'язницях, скерують на повернення додому Сущенка, Сенцова , Кольченка, Клиха, Карпюка та багатьох інших», – повідомив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються в заручниках ще 103 особи.