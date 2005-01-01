З’явилися уточнені дані про звільнених українських полонених

Названо список звільнених українців з полону бойовиків

У результаті обміну утримуваними особами на Донбасі звільнено 73 українських заручників, утримуваних проти їхньої волі на непідконтрольних уряду територіях Донбасу, заявила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«27 грудня в районі Майорського, що в Донецькій області, відбулося звільнення заручників. З в'язниць бойовиків були звільнені 73 українця, які незаконно утримувалися в ОРДЛО», – процитувала Ірину Геращенко прес-служба Верховної Ради в середу ввечері.

У свою чергу українська сторона передала бойовикам 233 людини шляхом помилування і звільнення їх з-під варти. Серед переданих бойовикам, як заявила Геращенко, немає таких, які вчинили вбивства та інші важкі злочини, що не підпадає під процедуру помилування.

Зазначимо, раніше повідомлялося про звільнення 74 українців з полону бойовиків та про передачу бойовикам 241 особи. Проте, як повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на бойовиків, одна людина, яку хотіла звільнити Україна, нібито відмовилася від обміну. Пізніше цю інформацію підтвердили в Генеральній прокуратурі України.

Геращенко також зазначила, що, за інформацією Служби безпеки України, в полоні бойовиків перебувають 170 українців. При цьому бойовики підтвердили наявність у них 103 українців, 73 з яких були сьогодні звільнені.

За словами Ірини Геращенко, серед звільнених – бійці батальйону «Кривбас» Микола Герасименко та Олександр Лазаренко, яких бойовики незаконно утримували ще з лютого 2015 року, після боїв за Дебальцеве. Також серед звільнених – представник Нацгвардії Євген Чуднєцов, якого бойовики засудили до 30 років, і який «зазнав страшних катувань» у катівнях «ДНР». Також серед звільнених є легендарні «кіборги» – Олександр Морозов та Іван Ляса, які найдовше перебували в заручниках, ще з часів оборони Донецького аеропорту.

За її словами, вдалося також звільнити військовослужбовців, які «гідно і мужньо трималися у місцях неволі» – Олександра Олійника, Олексія Кодьмана, Олексія Кириченка, Олександра Каліна, яких, поранених, схопили бойовики у період з кінця 2014 до початку 2016, під час найважчих бойових дій на фронті.

Також серед звільнених – легендарний історик і релігієзнавець, за якого боролися багато людей доброї волі з усього світу, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців, президент Донецької обласної ГО «Центр Діскавері» Ігор Козловський, громадський активіст і волонтер Володимир Фомічов та інші.

«Також серед звільнених є: Абрамов О.О., Арбузов О. І., Ахмєров А.О., Бердник Д.О., Бєлов Ю.С., Бучок В.М., Гайова Г.Л., Гашпор К.В., Голіков О.О., Даркін О.В., Казначеєв Е.Г., Кононенко Є.М., Кононенко І.М., Костенніков А.Т., Канарський О.Г., Коць Л.Р., Кусков О.О., Левашов Д.О., Любчук В.П., Неделяєв Е.В., Недосєкін В.Б., Новицький А.С., Овчаренко В.В., Політова О.П., Попов О.В., Радулов С.М., Сапожніков І.В., Симоненко Є.В., Сичов Л.М., Сінченко Г.А., Соболев М.В., Старченко С.І., Тиренко І.В., Храмих О.М., Чмерук А.В., Чулга О.М., Швайко В.Ю., Яковенко І.С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Іовов М.М., Кушпіль О.О., Петрачкова О.Г., Радовець В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Віндюк А.В., Гладкий С.В. та інші», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наймасштабніший і перший за два роки обін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня і розпочався о 14:00.