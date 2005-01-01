ГПУ підтвердила відмову однієї жінки повертатися на підконтрольну Україні територію

Жінка відмовилася виїжджати з окупованої території через сімейні обставини

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 грудня4750

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Під час обміну полоненими 27 грудня одна жінка відмовилася повертатися на підконтрольну Україні територію, оскільки її сім'я залишається в окупованому Донецьку.

Як розповіла заступник генерального прокурора України Анжела Стрижевська, остаточні цифри обміну від початкових 74/306 склали 73/233.

«З тих, кого ми забрали з непідконтрольної території, одна жінка відмовилася повертатися на підконтрольну Україні територію, сказала, що має проукраїнську позицію, але сім'я в Донецьку, тому залишається», – повідомила Стрижевська.

Вона також зазначила, що уже безпосередньо під час обміну ще 26 осіб відмовилися залишати підконтрольну Україні територію (інші відмовилися раніше).

За її словами, Україна не обмінювала громадян Росії, як і інших іноземців, затриманих українськими правоохоронцями.

Раніше представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко уточнила підсумки обміну полонених, внаслідок якого 73 українці повернулися на підконтрольну територію України. При цьому, з її слів, бойовики заявили, що утримують 103 українців, 73 з яких у середу, 27 грудня, вдалося визволити.

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