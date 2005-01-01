На Донбасі відбувся успішний обмін полоненими. Фото дня

Народна депутатка Ірина Геращенко радіє біля щойно звільнених полонених, яких вдалося обміняти 27 грудня неподалік Горлівки у сепаратистів. Цього дня бойовики передали українській стороні 74 полонених. Взамін вимагали віддати їм 306 осіб, проте отримали лише 241 людину: 25 відмовилися їхати на підконтрольні терористам території, а 45 вже відбули покарання в Україні. Обмін проходив на нейтральній території лінії розмежування. фото Володимира Гонтара, УНІАН

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