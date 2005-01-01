На Донбасі завершився процес обміну полоненими

Деякі з тих, кого хотіли повернути бойовики, відмовилися їхати на окуповані території

На Донбасі завершився обмін полоненими між українською стороною і бойовиками, повідомила представник президента у Верховній Раді, депутат від БПП Ірина Луценко.

«Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому», – наголосила вона у Facebook в середу, 27 грудня.

Пізніше перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко оприлюднила подробиці про обмін та навела уточнені цифри, згідно з якими Україна отримала не 74, а 73 своїх громадян, а один, як стверджують бойовики, відмовився від обміну.

Зі звільненими вже поспілкувався і президент України Петро Порошенко.

«Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них – кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський. Дякую за витривалість, хлопці!» – зазначив він.

В свою чергу телеканал «Прямий» оприлюднив прізвища деяких звільнених українців:

Абрамов О.О.

Арбузов О.І.

Ахмеров. А.О.

Бердник Д.О.

Бєлов Ю.С.

Бесараб А.Ф.

Богдан В.С.

Бучок В.М.

Віндюк А.В

Гайова Г.Л.

Гашпор К.В.

Гладкий С.В

Голіков О.О.

Гулька В.М.

Даркін О.В.

Іовов М.М.

Казначеєв Е.Г.

Кириченко О.

Козловський І.

Кононенко Є.М.

Кононенко І.М.

Костенніков А.Т.

Канарський О.Г

Коць Л.Р.

Кусков О.О.

Кушпіль О.О.

Левашов Д.О.

Любчук В.П.

Морозов О.

Неделяєв Е.В.

Недосєкін В.Б.

Новицький А.С.

Овчаренко В.В.

Петрачкова О.Г.

Політова О.П.

Попов О.В.

РадовецьВ.Н.

Радулов С.М.

Сапожніков І.В.

СимоненкоЄ.В.

Сичов Л.М.

Сінченко Г.А.

Соболєв М.В.

Старченко С.І.

Тиренко І.В.

Юрабш П.В.

Фомічьов В.

Храмих О.М.

Чмерук А.В.

Чулга О.М.

Чуденцов Є.

Швайко В.Ю.

ЯковенкоІ.С.

Відомо також, що кілька людей з тих, звільнення яких вимагали бойовики, не захотіли повертатися на підконтрольні сепаратистам території. А Один з них заявив, що ліпше повернеться в українську в'язницю.

Як повідомив «5 канал», бойовики вимагали від України віддати їм 306 осіб, але отримали лише 241 людину: 25 відмовилися їхати до бойовиків, а 45 вже відбули покарання в Україні. Зокрема, за інформацією BBC, Україна передала «ЛНР» 75 людей, хоча раніше в списках були вказані 99 осіб – 24 з них відмовилися їхати на окуповану територію Луганщини.

Обмін полоненими розпочався в середу, 27 грудня, о 14:00. Він приурочений до новорічно-різдвяних свят.