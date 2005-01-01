На Донбасі завершився процес обміну полоненими

Терористи хотіли отримати 306 осіб, а отримали лише 241 людину

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 грудня6611

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На Донбасі завершився процес обміну полоненими
фото Facebook Костянтина Реуцького
Деякі з тих, кого хотіли повернути бойовики, відмовилися їхати на окуповані території

На Донбасі завершився обмін полоненими між українською стороною і бойовиками, повідомила представник президента у Верховній Раді, депутат від БПП Ірина Луценко.

«Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому», – наголосила вона у Facebook в середу, 27 грудня.

Пізніше перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко оприлюднила подробиці про обмін та навела уточнені цифри, згідно з якими Україна отримала не 74, а 73 своїх громадян, а один, як стверджують бойовики, відмовився від обміну.

Зі звільненими вже поспілкувався і президент України Петро Порошенко.

«Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них – кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський. Дякую за витривалість, хлопці!» – зазначив він.

В свою чергу телеканал «Прямий» оприлюднив прізвища деяких звільнених українців:

  • Абрамов О.О.
  • Арбузов О.І.
  • Ахмеров. А.О.
  • Бердник Д.О.
  • Бєлов Ю.С.
  • Бесараб А.Ф.
  • Богдан В.С.
  • Бучок В.М.
  • Віндюк А.В
  • Гайова Г.Л.
  • Гашпор К.В.
  • Гладкий С.В
  • Голіков О.О.
  • Гулька В.М.
  • Даркін О.В.
  • Іовов М.М.
  • Казначеєв Е.Г.
  • Кириченко О.
  • Козловський І.
  • Кононенко Є.М.
  • Кононенко І.М.
  • Костенніков А.Т.
  • Канарський О.Г
  • Коць Л.Р.
  • Кусков О.О.
  • Кушпіль О.О.
  • Левашов Д.О.
  • Любчук В.П.
  • Морозов О.
  • Неделяєв Е.В.
  • Недосєкін В.Б.
  • Новицький А.С.
  • Овчаренко В.В.
  • Петрачкова О.Г.
  • Політова О.П.
  • Попов О.В.
  • РадовецьВ.Н.
  • Радулов С.М.
  • Сапожніков І.В.
  • СимоненкоЄ.В.
  • Сичов Л.М.
  • Сінченко Г.А.
  • Соболєв М.В.
  • Старченко С.І.
  • Тиренко І.В.
  • Юрабш П.В.
  • Фомічьов В.
  • Храмих О.М.
  • Чмерук А.В.
  • Чулга О.М.
  • Чуденцов Є.
  • Швайко В.Ю.
  • ЯковенкоІ.С.

Відомо також, що кілька людей з тих, звільнення яких вимагали бойовики, не захотіли повертатися на підконтрольні сепаратистам території. А Один з них заявив, що ліпше повернеться в українську в'язницю.

Як повідомив «5 канал», бойовики вимагали від України віддати їм 306 осіб, але отримали лише 241 людину: 25 відмовилися їхати до бойовиків, а 45 вже відбули покарання в Україні. Зокрема, за інформацією BBC, Україна передала «ЛНР» 75 людей, хоча раніше в списках були вказані 99 осіб – 24 з них відмовилися їхати на окуповану територію Луганщини.

Обмін полоненими розпочався в середу, 27 грудня, о 14:00. Він приурочений до новорічно-різдвяних свят.

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