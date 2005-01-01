На Донбасі завершився процес обміну полоненими

На Донбасі завершився обмін полоненими між українською стороною і бойовиками, повідомила представник президента у Верховній Раді, депутат від БПП Ірина Луценко.
«Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому», – наголосила вона у Facebook в середу, 27 грудня.
Пізніше перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко оприлюднила подробиці про обмін та навела уточнені цифри, згідно з якими Україна отримала не 74, а 73 своїх громадян, а один, як стверджують бойовики, відмовився від обміну.
Зі звільненими вже поспілкувався і президент України Петро Порошенко.
«Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них – кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський. Дякую за витривалість, хлопці!» – зазначив він.
В свою чергу телеканал «Прямий» оприлюднив прізвища деяких звільнених українців:
Відомо також, що кілька людей з тих, звільнення яких вимагали бойовики, не захотіли повертатися на підконтрольні сепаратистам території. А Один з них заявив, що ліпше повернеться в українську в'язницю.
Як повідомив «5 канал», бойовики вимагали від України віддати їм 306 осіб, але отримали лише 241 людину: 25 відмовилися їхати до бойовиків, а 45 вже відбули покарання в Україні. Зокрема, за інформацією BBC, Україна передала «ЛНР» 75 людей, хоча раніше в списках були вказані 99 осіб – 24 з них відмовилися їхати на окуповану територію Луганщини.
Обмін полоненими розпочався в середу, 27 грудня, о 14:00. Він приурочений до новорічно-різдвяних свят.
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