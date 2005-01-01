Кілька людей зі списків бойовиків відмовилися повертатися до «ЛНР» та «ДНР»

306 осіб з боку України привезли на обмін

Щонайменше 10-15 осіб, яких привезли на Донеччину для обміну на українських військових, що перебувають у заручниках у терористів ОРДЛО планують оголосити про відмову переходити на окуповану територію вже під час самого обміну, повідомила ТСН.

До пункту призначення біля КПП «Майорськ» вже прибуло близько десяти автобусів з людьми, яких планують обміняти на українських заручників. Журналісту вдалося поспілкуватися з трьома з них. Так, серед них є людина, яку звинувачують у подіях 2 травня в Одесі. Він перебуває під домашнім арештом. Каже, що відмовиться від обміну, повернеться в Одесу і сидітиме під домашнім арештом, продовжуватиме судитися.

Другий чоловік, якого було затримано за крадіжку в Харкові, заявив, що взагалі не розуміє, як потрапив у перелік бойовиків.

Ще один хлопчина не зізнався, але натякнув, що близько півроку перебував на окупованій території у лавах незаконних збройних формувань. Коли він повернувся на підконтрольну Україні територію, його затримали і засудили до восьми років позбавлення волі. Нині він вже відбуває термін. Чоловік каже, що повернеться назад в українську тюрму, «щоб відсидіти і бути чистим перед законом».

«Краще у тюрмі, ніж на обмін», – додав він.

Сепаратистів привезли на обмін, фото «Прямий» та Reuters

Як повідомили журналісту чоловіки, серед них є ще принаймні 10-15 осіб, які хочуть відмовитися від обміну. Тобто їх покажуть бойовикам, що їх привезли. Потім вони підпишуть певні документи, що вони приїхали на обмін, але обмінюватися не бажають.

Нагадаємо, обмін заручниками заплановано на 27 грудня. Україна передасть бойовикам 306 людей та отримає натомість 74 своїх полонених.

