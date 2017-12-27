З’явилося відео відправки українських полонених у Луганську на обмін

Заручники біля слідчого ізолятора в Луганську

У Луганську українських військовополонених вивели з колонії та відправили на обмін. Про це йдеться у повідомленні каналу WarGonzo у Telegram. Там же оприлюднене відео, як полонені виходять з приміщення в’язниці.

В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.



Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4 — Новости Донбасса (@novostidnua) December 27, 2017

Водночас «Українська правда» з посиланням на ресурс бойовиків «ЛНР» повідомила, що українці, яких утримували в полоні у терористів нібито вирушили до місця проведення обміну полоненими.

«Ми вирушаємо на місце обміну, де будемо передавати утримуваних осіб, які утримувалися на території «ЛНР», – сказала представниця луганських терористів у гуманітарній підгрупі контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Кобцева після того, як українських заручників вивезли з СІЗО Луганська.

Заручників вивели з СІЗО Луганська

При цьому ресурс сепаратистів зазначив, що один з українських полонених готовий далі служити в Збройних силах України. «Я подивлюся, як буде зі здоров'ям. Напевно, повернуся, продовжу службу за контрактом. Ми в принципі, були на бойовому посту, ми не вбивці якісь», – сказав розвідник-кулеметник 92-ї механізованої бригади ЗСУ Владислав Лактіонов, який підпадає під обмін.

Як повідомляв ZAXID.NET, перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 170 громадян України.

Лідер руху «Український вибір», кум президента Росії Віктор Медведчук повідомив, що додому можуть повернутися 380 осіб (як українців, так й бойовиків). Україна готова звільнити 306 осіб, які утримуються у в'язницях на підконтрольній уряду території, контрольовані Росією бойовики – 74 українських заручників.

Обмін 27 грудня заплановано у форматі «74 на 306» (українська сторона віддасть 306 осіб за звільнення 74-х). Звільнених з полону привезуть на військовий аеродром «Борисполя» близько 19-ї години.